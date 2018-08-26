تحطم مقاتلة إيرانية أثناء الهبوط ومقتل قائدها

مقاتلة إيرانية من طراز إف-5 لدى إقلاعها خلال مهمة تدريبية في جنوب إيران. (فرانس برس)

تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز «إف-5» في جنوب البلاد، الأحد، مما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بأن المقاتلة المستخدمة لأغراض التدريب تحطمت أثناء محاولتها الهبوط في مدينة دزفول في محافظة خوزستان الإيرانية. وقتل الطيار بينما نجا مساعده وتم نقله إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث. واشترت إيران مقاتلاتها من طراز «اف-5» من الولايات المتحدة قبل اندلاع الثورة الإسلامية في 1979 ولا يزال لديها 48 في الخدمة، وفق آخر التقديرات الصادرة عن مؤسسة «جينز-آي اتش اس ماركيت». وكشفت طهران الأسبوع الماضي أول مقاتلة محلية الصنع استخدمت «إف-5» كنموذج في صناعتها.