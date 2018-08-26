بابا الفاتيكان يطلب «الصفح» من ضحايا الاعتداءات الجنسية في أيرلندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 12:46 مساء
البابا فرنسيس يتحدث في «مهرجان العائلات» في دبلن (ا ف ب)

طلب بابا الفاتيكان فرنسيس الأحد «المغفرة من الرب» عن الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة كاثوليك في أيرلندا.

وفي اليوم الثاني من زيارته هذا البلد، قال البابا أثناء زيارة إلى كنيسة نوك (180 كلم عن دبلن): «أطلب المغفرة من الرب عن هذه الخطايا، عن الفضيحة والخيانة التي شعر بها الكثير من الأشخاص في عائلة الله»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ويختتم الحبر الأعظم الأحد زيارته القصيرة إلى أيرلندا التي هيمن عليها ملف الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة في الكنيسة الكاثوليكية بحق أطفال.

وبعد زيارته كنيسة نوك، سيترأس قداس الختام «للقاء العالمي للعائلات» الحدث الذي ينظم كل ثلاث سنوات وشارك فيه من قبل في فيلادليفيا بالولايات المتحدة.

ويتوقع أن يحضر نصف مليون مؤمن القداس في حديقة فينيكس في دبلن.

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