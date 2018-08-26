ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كيرالا في الهند إلى 445 قتيلاً

هنود ينقلون مواد غذائية ومياه شرب للمهجرين بسبب الفيضانات (ا ف ب)

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرالا بجنوب البلاد إلى 445 قتيلاً الأحد، بعد العثور على 28 جثة إضافية لدى تراجع المياه.

ووفق وكالة «فرانس برس»، لا يزال مليون شخص يقيمون في مخيمات موقتة فيما يعتبر 15 في عداد المفقودين، نتيجة موسم أمطار كان عنيفًا جدًا في هذه المنطقة الاستوائية التي يؤمها السياح في المواسم الجافة.

وشهد الوضع تحسنًا واضحًا هذا الأسبوع مع تراجع حدة الأمطار، ولا يزال بعض المناطق فقط مغمورًا بالمياه. لكن انحسار المياه كشف أيضًا عن حجم الدمار الذي يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وأعلن رئيس حكومة كيرالا، بينارايي فيجايان، في تغريدة أن أكثر من 130 ألف منزل ضربتها الفيضانات تم تنظيفها إلى الآن، أي ثلث إجمالي المنازل المتضررة.

وتقوم السلطات من جهة أخرى بتصليح شبكة توزيع الكهرباء. وأدت الأمطار الغزيرة في الأسبوعين الأخيرين إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 آلاف كلم من الطرق في كيرالا.