رويترز: وزير الدفاع الإيراني يصل سورية

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وسائل إعلام إيرانية أن وزير الدفاع، أمير حاتمي، وصل سورية يوم الأحد في زيارة تستمر يومين لعقد اجتماعات مع «مسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار».

وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن حاتمي قوله عند وصوله سورية: «نأمل القيام بدور مثمر في إعادة إعمار سورية».وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، قال الأسبوع الماضي إن إيران عليها سحب قواتها من سورية.

وذكر مسؤولون إيرانيون كبار أن تواجدهم العسكري في سورية جاء بناء على دعوة من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه ليس لديهم أي نية فورية للخروج.

وقُتل أكثر من ألف إيراني بينهم أعضاء كبار في الحرس الثوري في سورية منذ العام 2012. والتزم الحرس الثوري الإيراني الصمت في بادئ الأمر بخصوص دوره في الصراع السوري، إلا أنه في السنوات الأخيرة ومع تزايد عدد القتلى بدأ الحديث عن مشاركته مصورًا الأمر على أنه صراع وجود في مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة «داعش» الذين يعتبرون الشيعة مرتدين.