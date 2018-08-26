رويترز: وزير الدفاع الإيراني يصل سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 11:24 صباحا
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وسائل إعلام إيرانية أن وزير الدفاع، أمير حاتمي، وصل سورية يوم الأحد في زيارة تستمر يومين لعقد اجتماعات مع «مسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار».

وتدعم القوات الإيرانية قوات الحكومة السورية في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن حاتمي قوله عند وصوله سورية: «نأمل القيام بدور مثمر في إعادة إعمار سورية».وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، قال الأسبوع الماضي إن إيران عليها سحب قواتها من سورية.

وذكر مسؤولون إيرانيون كبار أن تواجدهم العسكري في سورية جاء بناء على دعوة من حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وأنه ليس لديهم أي نية فورية للخروج.

وقُتل أكثر من ألف إيراني بينهم أعضاء كبار في الحرس الثوري في سورية منذ العام 2012. والتزم الحرس الثوري الإيراني الصمت في بادئ الأمر بخصوص دوره في الصراع السوري، إلا أنه في السنوات الأخيرة ومع تزايد عدد القتلى بدأ الحديث عن مشاركته مصورًا الأمر على أنه صراع وجود في مواجهة مقاتلي تنظيم الدولة «داعش» الذين يعتبرون الشيعة مرتدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا
دولى
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
قزيط: الإرهاب يضرب والقادة السياسيون لا يشغلهم سوى البقاء في الكراسي
ليبيا
فرنسا: علمنا بمؤتمر روما حول ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة
ليبيا
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر