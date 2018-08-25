اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا

النفق المكتشف أسفل مطعم كنتاكي بأميركا. (أسوشيتد برس)

كشفت السلطات الأميركية عن وجود نفق سري يمتد من مطعم سابق لسلسلة مطاعم كنتاكي في ولاية أريزونا إلى المكسيك.

وقال الضباط المسؤولون إن عمق النفق يبلغ 22 قدماً، وبطول 5 أقدام وعرض 3 أقدام من المطعم السابق في سان لويس وتحت الحدود لينتهي بفتحة أرضية تقود إلى أسفل سرير بمنزلٍ في سان لويس ريو كولورادو في المكسيك، وفق موقع «بي بي سي عربي».

مخدرات أو مكيفات

وقبضت قوات الأمن على صاحب المبنى وهو إيفان لوبيز في جنوب ولاية أريزونا، بعد أن اشتبهت بمركبته وأوقفت طريقه حسب الأخبار المحلية، حيث قامت كلاب الشرطة بالاستدلال على حاويتين من المخدرات لديه بقيمة مليون دولار.

وقال المحققون إن الحاويات حملت 118 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين و 6 كيلوغرامات من الكوكايين و3 كيلوغرامات من الفنتانيل و 19 كيلوغرامًا من الهيروين. وعندما فتشت الشرطة مقره اكتشفوا مدخل النفق حيث كان مطبخ المطعم سابقاً، ويُعتقد أن التهريب كان يتم عبر النفق بسحب حبل محمّل بتلك المواد.

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها، فقد تم العثور على نفق بطول 2600 قدم منذ عامين في سان دييغو بولاية كاليفورنيا لنقل كميات غير مسبوقة من الكوكايين والماريغوانا حسب المسؤولين. كما تم ضبط 15 كيلوغرامًا من الهيروين و1900 كيلوغرام من الماريونا و372 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين إضافة إلى 11 كيلوغرامًا من الكوكايين في شهر يوليو وحده على الحدود عبر الولايات المتحدة.