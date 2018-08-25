ثوران بركان في بابوا غينيا الجديدة يجبر الآلاف على الفرار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 03:26 مساء
صورة أرشيفية لثوران بركان في جزيرة مانام (الإنترنت)

أفاد المركز الوطني لمكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة أن ألفي قروي فرّوا نتيجة ثوران بركان، اليوم السبت، في جزيرة مانام قبالة الساحل الشمالي للبلاد، خوفًا من تدفق الحمم.

وجزيرة مانام، التي لا تتجاوز مساحتها عشرة كيلومترات، واحدة من أكثر براكين الدولة الواقعة في المحيط الهادي نشاطًا ويسكنها تسعة آلاف شخص تقريبًا.

وقال مدير المركز الوطني لمكافحة الكوارث في بابوا غينيا الجديدة، مارتن موز، لوكالة «رويترز» إن ثلاث قرى كانت في طريق تدفق الحمم مباشرة وتعين على السكان النزوح إلى مناطق أكثر أمنًا.

وأفاد مرصد بركان «راباول» بأن الثوران بدأ الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وقذف عمودًا من الرماد لارتفاع 15 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر. وقال إن الرماد انهمر بغزارة وكان ثقيلًا لدرجة أن أشجارًا كسرت بفعل وزنه.

وأوضح المرصد أن المناطق الأكثر تضررًا هي بالياو وكولوجوما، ويستخدم الناس أضواء الكشافات للتحرك في ظل صعوبة الرؤية بسبب الرماد. وقال ستيف سوندرز من المرصد إن ثوران البركان قوي على غير المعتاد.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الثوران انتهت لكن فتحة جديدة نشأت مما قد يرجّح حدوث مزيد من النشاط في البركان.

وأصدر مركز «داروين» الاستشاري للرماد البركاني تحذيرًا للملاحة الجوية لتعديل حركة الطيران بحيث تدور حول سحابة الرماد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية
منوعات
مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو
اقتصاد
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر