مقتل وإصابة العشرات في حريق بأحد الفنادق شمال الصين

آثار الحريق في الفندق بمدينة هاربين الصينية، 25 أغسطس 2018 (رويترز)

أعلنت السلطات في مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين، مقتل 18 شخصًا وإصابة 19 آخرين، في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في أحد فنادق ينابيع المياه الساخنة.

وقالت الإدارة الإعلامية بالحزب الشيوعي الحاكم، على حسابها بموقع «ويبو» إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق. وتتراوح أعمار المصابين بين 40 - 70 عامًا، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت قناة «سي.سي.تي.في» التلفزيونية الرسمية إن الحريق بدأ في مطبخ بالدور الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق، صباح اليوم، وحرق منطقة مساحتها حوالي 400 متر مربع قبل إخماد النيران بعد نحو ثلاث ساعات.

وأوضحت تغطية بثتها القناة التلفزيونية عمال الإنقاذ داخل المبنى المحترق. ومن المعروف أن الصين تملك سجلًا سيئًا فيما يتعلق بقواعد السلامة في المباني.