مقتل وإصابة العشرات في حريق بأحد الفنادق شمال الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 03:08 مساء
آثار الحريق في الفندق بمدينة هاربين الصينية، 25 أغسطس 2018 (رويترز)

أعلنت السلطات في مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين، مقتل 18 شخصًا وإصابة 19 آخرين، في حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم السبت في أحد فنادق ينابيع المياه الساخنة.

وقالت الإدارة الإعلامية بالحزب الشيوعي الحاكم، على حسابها بموقع «ويبو» إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق. وتتراوح أعمار المصابين بين 40 - 70 عامًا، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت قناة «سي.سي.تي.في» التلفزيونية الرسمية إن الحريق بدأ في مطبخ بالدور الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق، صباح اليوم، وحرق منطقة مساحتها حوالي 400 متر مربع قبل إخماد النيران بعد نحو ثلاث ساعات.

وأوضحت تغطية بثتها القناة التلفزيونية عمال الإنقاذ داخل المبنى المحترق. ومن المعروف أن الصين تملك سجلًا سيئًا فيما يتعلق بقواعد السلامة في المباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إندونيسي يـدفع 11 ألف دولار لزوجته على شكل قطع نقدية
منوعات
مدعومًا بتراجع الدولار.. النحاس يحقق أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو
اقتصاد
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر