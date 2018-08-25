الصين تندد باتهامات ترامب «غير المسؤولة» بشأن كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 01:37 مساء

نددت الصين، اليوم السبت، بالتصريحات «غير المسؤولة» للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي برر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ.

ونقلت «فرانس برس» عن بيان للناطق باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، أن «التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة. إنها أثارت لدينا قلقًا كبيرًا ورفعنا احتجاجًا رسميًا إلى الولايات المتحدة».

جاء ذلك ردًا على تصريح لترامب، الجمعة، قال فيه إنه «بسبب موقفنا الأكثر تشددًا حيال الصين في موضوع التجارة، اعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
ترامب يقول إن الاقتصاد الأميركي «سينهار» في حال جرى عزله من الرئاسة
دولى
رونالدو يُدخل ريال مدريد في دوامة «الميركاتو»
رياضة عالمية
تعليقًا على هجوم كعام.. الدباشي: توحُّد الليبيين هو الحل لمواجهة الإرهاب
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
عن هجوم بوابة كعام.. باشاغا: «داعش» يسترد جزءًا من قوته
ليبيا
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» أسماء عدد من ضحايا بوابة عين كعام
ليبيا
علي السعيدي يحمل «داخلية الوفاق» و«الليبية المقاتلة» مسؤولية هجوم بوابة عين كعام
ليبيا
الدائرة تضيق على ترامب في تحقيق مولر و«الخيار النووي» أسوأ احتمالاته
دولى
بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر