الصين تندد باتهامات ترامب «غير المسؤولة» بشأن كوريا الشمالية

نددت الصين، اليوم السبت، بالتصريحات «غير المسؤولة» للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي برر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ.

ونقلت «فرانس برس» عن بيان للناطق باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، أن «التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة. إنها أثارت لدينا قلقًا كبيرًا ورفعنا احتجاجًا رسميًا إلى الولايات المتحدة».

جاء ذلك ردًا على تصريح لترامب، الجمعة، قال فيه إنه «بسبب موقفنا الأكثر تشددًا حيال الصين في موضوع التجارة، اعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي».