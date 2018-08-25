مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار «غلاية» شمال إيران

لقى عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، كما أصيب خمسة آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق إيران.
وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تمامًا وألحق أضرار بخمسة عشر منزلًا في المنطقة.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء