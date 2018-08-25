مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار «غلاية» شمال إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 12:18 مساء

لقى عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، كما أصيب خمسة آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق إيران.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تمامًا وألحق أضرار بخمسة عشر منزلًا في المنطقة.

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