مقتل 10 أشخاص على الأقل إثر انفجار «غلاية» شمال إيران

لقى عشرة أشخاص على الأقل حتفهم، كما أصيب خمسة آخرين، اليوم السبت، جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق إيران.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية، أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تمامًا وألحق أضرار بخمسة عشر منزلًا في المنطقة.