واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة آسيويين جندوا مقاتلين لـ«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 10:44 صباحا
راية لتنظيم «داعش» قرب كركوك (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها أدرجت على قائمتها السوداء ثلاثة رجال آسيويين، لمشاركتهم في شريط فيديو دعائي بثّه تنظيم «داعش»، العام 2016، لإعدام رهينة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء الجمعة، أنها أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من الماليزي محمد رافع الدين، والإندونيسي محمد كريم يوسف فايز، والفلبيني محمد رضا لاهمان كيرام، وذلك بسبب مشاركتهم في يونيو 2016 في شريط فيديو صوّره التنظيم لعملية إعدام نفذّها في سورية بحق أسير.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر، إن «هذا الفيديو اندرج في إطار حملة دعائية ترمي إلى جذب متطرفين للانضمام إلى جماعات إرهابية في جنوب شرق آسيا»، وفق «فرانس برس».

ولفتت الوزارة إلى أن محمد رافع الدين (52 عامًا) سجن بين العامين 2003 و2006 لارتباطه بتنظيم «الجماعة الإٍسلامية».

وأضافت أن محمد كريم يوسف فايز (49 عامًا) أمضى تسع سنين خلف القضبان في الفلبين لحيازته أسلحة ومتفجرات خلافًا للقانون، لكنه ما إن خرج من السجن في 2014 حتى توجه إلى سورية حيث انضم إلى تنظيم «داعش».

أما بالنسبة إلى محمد رضا لاهمان كيرام (28 عامًا)، فقالت الوزارة إنه مسؤول عن تفجير حافلة في 2012 في زامبوانغا بالفلبين، وكان لا يزال حتى مطلع 2017 يقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سورية.

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