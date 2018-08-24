ترامب يجدد هجومه على وزير العدل جيف سيشنز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 02:56 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (رويترز)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، هجومه على وزير العدل غداة رد جيف سيشنز على انتقادات الرئيس في خطوة نادرة.

وفي سلسلة تغريدات في وقت مبكر الجمعة، استخدم ترامب عبارات من بيان أصدره سيشنز يوم الخميس وفسره على أنه يتضمن هجومًا مبطنًا على الرئيس الذي سبق أن انتقده بسبب تنحيه عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكتب ترامب: «وزارة العدل لن تتأثر بالاعتبارات السياسية. جيف هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا أنظر في كل الفساد في الجانب الآخر».

وعدّد ترامب ما قال إنها أمثلة على ذلك، كرسائل هيلاري ترامب البريدية التي جرى محوها وما وصفه بأكاذيب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي وما قال ترامب إنه تضارب في المصالح لدى روبرت مولر المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي.

وفي تغريدة لاحقة ذكر ترامب قضايا أخرى قال إن على سيشنز التحقيق فيها، ومنها ملف يتردد أنه يحتوي على فضائح جنسية متعلقة بترامب وكذلك ما قال الرئيس الجمهوري إنه مراقبة غير قانونية لحملته في فترة الرئيس السابق باراك أوباما.

وكتب ترامب: «هيا جيف، يمكنك القيام بذلك، البلاد تنتظر!».

وكان سيشنز أصدر بيانًا الخميس قال فيه «طالما أشغل منصب وزير العدل، لن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية، أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرك».

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