الهند والصين تتفقان على التوسع في علاقاتهما العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 01:42 مساء
وزير الدفاع الهندية ونظيرها الصيني. (رويترز)

قالت الهند بعد اجتماع بين وزيرة دفاعها ووزير الدفاع الصيني إن البلدين اتفقا على التوسع في علاقاتهما العسكرية وتعزيز التواصل من أجل ضمان السلم على حدودهما المشتركة، وفق وكالة «رويترز».

وتوترت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين العام الماضي بسبب مواجهة استمرت 73 يومًا في منطقة نائية مرتفعة تمتد على الحدود المتنازع عليها بينهما في الهيملايا.

لكن عملت الدولتان خلال الأشهر القليلة الماضية على إصلاح العلاقات، وقال وزير الدفاع الصيني، وي فنع خه، أثناء زيارته الهند هذا الأسبوع لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إن صداقة بلديهما ترجع إلى عصور قديمة.

وقالت الحكومة الهندية إن وي أجرى محادثات مكثفة مع وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيتارامان.

وأضافت الحكومة، في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس، «تقرر التوسع في التعاون بين القوات المسلحة للبلدين بمجال التدريب والمناورات المشتركة والتعاون في مجالات أخرى».

وذكرت الهند أن الوزيرين ناقشا أيضًا الحدود بين البلدين واتفقا على تطبيق «إجراءات لبناء ثقة» لضمان استمرار السلام بما في ذلك التفعيل المبكر لخط ساخن بين قواتهما المسلحة.

وخاضت الهند والصين حربًا عام 1962 وخيمت الخلافات بشأن الحدود الممتدة بينهما بطول 3500 كيلومتر على العلاقات منذ ذلك الحين.

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