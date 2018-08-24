زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 12:51 مساء

قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن زلزالًا عنيفًا بقوة 7.1 درجات ضرب المنطقة الحدودية في بيرو المتاخمة للبرازيل يوم الجمعة.

وأضاف المعهد، بحسب وكالة «فرانس برس» أن الزلزال وقع على عمق 609 كلم على الحدود الشرقية لبيرو مع البرازيل.

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