زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب منطقة الحدود بين بيرو والبرازيل

قال المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي إن زلزالًا عنيفًا بقوة 7.1 درجات ضرب المنطقة الحدودية في بيرو المتاخمة للبرازيل يوم الجمعة.
وأضاف المعهد، بحسب وكالة «فرانس برس» أن الزلزال وقع على عمق 609 كلم على الحدود الشرقية لبيرو مع البرازيل.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء