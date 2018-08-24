بعد أسبوعين من الخلاف... كندا والسعودية في محادثات دبلوماسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 أغسطس 2018, 10:47 صباحا
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. (أرشيفية. رويترز)

قال رئيس وزراء، كندا جاستن ترودو، الخميس، إن حكومته تشارك في محادثات دبلوماسية مع السعودية لكنه لم يتراجع عن مخاوفه بشأن حقوق الانسان وذلك بعد أسبوعين من خلاف بشأن دعوة أوتاوا للإفراج عن نشطاء سعوديين.

وأضاف ترودو، في تصريحات إلى الصحفيين يوم الخميس بعد اجتماعات لمجلس الوزراء في كولومبيا البريطانية، «نواصل التعامل دبلوماسيًا مع السعودية. أعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول في جميع أنحاء العالم».

وبحسب وكالة «رويترز» فقد جاءت تصريحات ترودو ردًا على سؤال عن تقارير بأن المدعي العام السعودي يسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق نشطاء حقوقيين.

وتابع: «في الوقت نفسه نعبر عن مخاوفنا إزاء الحكم الذي أصدرته السعودية ومخاوفنا بشأن الدفاع عن حقوق الانسان وقيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم».

وجمدت السعودية في وقت سابق من هذا الشهر أي تعاملات تجارية جديدة مع كندا وأوقفت واردات الحبوب وطردت السفير الكندي وأمرت بعودة جميع الطلاب السعوديين بالعودة إلى البلاد وذلك بعد غضبها من تغريدة لوزيرة خارجية كندا وترجمتها إلى العربية من قبل السفارة الكندية في الرياض. وكانت التغريدة تدعو لإطلاق سراح نشطاء المجتمع المدني.

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