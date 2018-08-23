طهران تفرج موقتًا عن موظفة إغاثة بريطانية من أصل إيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 05:25 مساء

أفرجت السلطات الإيرانية عن موظفة الإغاثة البريطانية - الإيرانية، نازانين زغاري-راتكليف، التي تعمل مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز».

ونقلت وكالة «رويترز» عن أنصار زغاري-راتكليف قولهم، الخميس، إن السلطات الإيرانية أفرجت عنها لمدة ثلاثة أيام.

وكانت زغاري اُعتقلت في أبريل 2016 في مطار بطهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين عقب زيارة لأسرتها.

وأُدينت بالتخطيط لإطاحة المؤسسة الدينية في إيران، وهي تهمة تنفيها أسرتها ومؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية المستقلة عن شركة «تومسون رويترز» ووكالة «رويترز» للأنباء.

ورحب وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، بهذه الأنباء التي وصفها على تويتر بأنها «طيبة جدًّا» وقال إن بريطانيا ستضغط من أجل إطلاقها بشكل نهائي.

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