تنظيم «داعش» يتبنى الهجوم بالسكين قرب باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 12:01 مساء

تبنى تنظيم «داعش» الخميس عبر وكالة «أعماق» التابعة له الهجوم بالسكين في مدينة تراب قرب باريس والذي أسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين آخرين بجروح خطرة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت وكالة «أعماق»، عبر حسابات الجهاديين على تطبيق «تلغرام» بعد وقت قصير على الاعتداء ،أن «منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غرب باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف» في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.

وأتى الهجوم غداة دعوة زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي مناصريه في تسجيل صوتي إلى تنفيذ المزيد من الهجمات في الدولة الغربية. 

وسبق وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم مماثل وقع بوسط باريس في مايو الماضي وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

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