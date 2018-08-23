قتيل ومصابان في هجوم بسكين قرب باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 11:16 صباحا

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن شخصًا قُتل وأُصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم، الخميس، بضاحية تراب في باريس.

وأضاف المصدر، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن رجلًا يحمل سكينًا أقدم على قتل شخص وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطرة قبل أن تحييده قوات الأمن.

وتابع أن المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة.

ولم يوضح المصدر ما إذا كان المهاجم لا يزال على قيد الحياة أم قتل بعد تدخل الشرطة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها باريس اعتداء طعن، ففي مايو الماضي قتل شخص وأصيب 4 في هجوم وقع بوسط العاصمة الفرنسية أعلنت تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه

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