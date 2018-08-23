وزيرة خارجية أستراليا تترشح لرئاسة الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 10:51 صباحا
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب. (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، الخميس، أن وزيرة الخارجية جولي بيشوب ستترشح لزعامة حزب «الأحرا» الحاكم وشغل منصب رئيس الوزراء بعد أن قدم عددٌ من الوزراء استقالاتهم، في خطوة أضعفت موقف رئيس الوزراء ؤ.

وبحسب وكالة «رويترز» فمن المقرر أن يخوض وزير الخزانة سكوت موريسون المنافسة أيضًا على زعامة الحزب.

وفاز ترنبول بفارق ضئيل في اقتراع على زعامة الحزب، يوم الثلاثاء، أمام وزير الداخلية السابق بيتر داتون، وعرض يوم الخميس إجراء تصويت ثانٍ على زعامة الحزب يوم الجمعة إذا تلقى خطابًا موقعًا من غالبية أعضائه.

وقررت الحكومة الأسترالية تعليق عمل البرلمان يوم الخميس وحتى العاشر من سبتمبر المقبل مما يتيح لحزب «الأحرار» الحاكم عقد تصويت ثانٍ على زعامة الحزب لشغل منصب رئيس الوزراء.

وكان من المقرر أن ينهي البرلمان دورته الراهنة، يوم الخميس، قبل الدخول في فترة توقف مدتها ثلاثة أسابيع. ويتيح التعليق لحزب «الأحرار» الوقت لتسوية أزمة زعامته دون المخاطرة علانية بحدوث انقسامات داخل الحكومة في البرلمان. كما سيتيح لموريسون الوقت لحشد الدعم قبل التصويت على زعامة الحزب

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