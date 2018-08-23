ترامب يقول إنه سيبحث العفو عن المدير السابق لحملته مانافورت

بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب. (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيبحث العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أُدين يوم الثلاثاء بالاحتيال المصرفي والضريبي.

وذكرت مراسلة شبكة «فوكس نيوز»، إينسلي إيرهاردت، أن ترامب أخبرها في مقابلة أجرتها معه يوم الأربعاء بأنه «سيبحث» العفو عن مانافورت، مضيفة: «أعتقد أنه يشعر بالأسى على مانافورت. كانا صديقين»، وفق وكالة «رويترز».

وأُدين مانافورت بتهمتين بالاحتيال المصرفي، وخمس تهم بالاحتيال الضريبي، وتهمة بعدم كشف حسابات مصرفية خارجية، من بين 18 تهمة كان يحاكم عنها.

واتهم الادعاء مانافورت (69 عامًا) بإخفاء 16 مليون دولار، كسبها من عمله كمستشار سياسي لسياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا، عن سلطات الضرائب الأميركية، وبالكذب على البنوك للحصول على قروض بعشرين مليون دولار.

ومحاكمة مانافورت هي أول محاكمة تنبثق من التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الأميركية العام 2016. والتهم الموجهة لمانافورت تسبق في الغالب عمله ضمن حملة ترامب.

وكتبت الأحكام نهاية السقوط المدوي لمانافورت الذي كان مستشارًا سياسيًّا بارزًا في أوساط الجمهوريين السياسية على مدى عقود.