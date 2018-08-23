ترامب يقول إنه سيبحث العفو عن المدير السابق لحملته مانافورت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أغسطس 2018, 10:10 صباحا
بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب. (رويترز)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيبحث العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أُدين يوم الثلاثاء بالاحتيال المصرفي والضريبي.

وذكرت مراسلة شبكة «فوكس نيوز»، إينسلي إيرهاردت، أن ترامب أخبرها في مقابلة أجرتها معه يوم الأربعاء بأنه «سيبحث» العفو عن مانافورت، مضيفة: «أعتقد أنه يشعر بالأسى على مانافورت. كانا صديقين»، وفق وكالة «رويترز».

وأُدين مانافورت بتهمتين بالاحتيال المصرفي، وخمس تهم بالاحتيال الضريبي، وتهمة بعدم كشف حسابات مصرفية خارجية، من بين 18 تهمة كان يحاكم عنها.

واتهم الادعاء مانافورت (69 عامًا) بإخفاء 16 مليون دولار، كسبها من عمله كمستشار سياسي لسياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا، عن سلطات الضرائب الأميركية، وبالكذب على البنوك للحصول على قروض بعشرين مليون دولار.

ومحاكمة مانافورت هي أول محاكمة تنبثق من التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الأميركية العام 2016. والتهم الموجهة لمانافورت تسبق في الغالب عمله ضمن حملة ترامب.

وكتبت الأحكام نهاية السقوط المدوي لمانافورت الذي كان مستشارًا سياسيًّا بارزًا في أوساط الجمهوريين السياسية على مدى عقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد عام من الصمت .. البغدادي يدعو أنصاره إلى عدم التخلي عن «دينهم وجهادهم»
دولى
كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
دور «أممي» متصاعد: هل ينتظر برنامج الإصلاح الاقتصادي وصول الخبير الدولي؟
ليبيا
بالصور.. الحجاج الليبيون في مشعر منى
ليبيا
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مواصفات السيارة المناسبة لمبتدئ القيادة