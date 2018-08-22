الجنرال نيكولسون يرى «فرصة لا سابقة لها» للتوصل للسلام في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 11:30 مساء

اعتبر الجنرال الأميركي جون نيكولسون قائد قوات الحلف الأطلسي في أفغانستان الأربعاء أن هناك حاليا «فرصة لا سابق لها» للتوصل إلى السلام في هذا البلد.

وقال الجنرال الأميركي في مؤتمر صحافي بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان، إن هدنة الربيع الماضي، ووقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأفغاني أشرف غني يكشفان بأنه رغم العنف «لدينا اليوم فرصة لا سابق لها للتوصل إلى السلام».

وكان الرئيس الأميركي أعلن عن استراتيجية جديدة في أفغانستان تتضمن زيادة عديد القوات الأميركية المنتشرة هناك، وممارسة ضغوط من أجل دفع حركة طالبان للقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ورغم مقتل المئات من المدنيين وقوات الأمن جراء موجة أعمال عنف هزت كابول في الأسابيع الأخيرة، قال نيكولسون إنه يرى بارقة أمل.

وتابع «لقد تحقق تقدم في عملية السلام»، في إشارة إلى الهدنة الوجيزة التي تم التوصل إليها في يونيو، كانت الأولى منذ الاجتياح الأميركي للبلاد في 2001 وإطاحة نظام طالبان.

والأحد عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني على حركة طالبان هدنة لمدة ثلاثة أشهر ستلتزم بها القوات الأفغانية اعتبارا من الأسبوع الجاري شرط توقف طالبان عن شن الهجمات.

وقال نيكولسون «حتى الآن لم نسمع من طالبان ردا بقبول الهدنة أو برفضها».

وساهمت الهدنة التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي في إحياء الآمال بإمكانية إجراء محادثات سلام في البلاد.

ولطالما طالبت حركة طالبان بإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن ورفضت التفاوض مع الحكومة الأفغانية، التي تعتبرها غير شرعية.

وفي يونيو عدّلت واشنطن سياستها السابقة حيال أفغانستان وفي يوليو التقى مسؤولون أميركيون ممثلين لطالبان في الدوحة.

لكن نيكولسون شدد على أن أي محادثات سلام يجب في النهاية أن تكون «أفغانية-أفغانية».

وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لدعم هذه المحادثات وتقديم تسهيلات والمشاركة فيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خروف العيد!
كاريكاتير
الخلاف بين واشنطن وأنقرة يأتي على هوى إردوغان
اقتصاد
داني بويل لن يخرج الجزء المقبل من «جيمس بوند»
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - سيولة!
كاريكاتير
سلامة: ليبيا ضحية التدخلات وعلى بعض الليبيين التوقف عن الاستقواء بالخارج
ليبيا
البعثة الأممية: أفراد الكتائب العاملة اسميًّا تحت إشراف «داخلية الوفاق» يهاجمون ...
ليبيا
وزير بريطاني: تعويض ضحايا «الجيش الأيرلندي» من ليبيا أمر صعب ومعقد
ليبيا
العماري لـ«الوسط»: تعداد ليبيا سيصل إلى 8 ملايين نسمة في العام 2030
ليبيا
خبير اقتصادي يقدم اقتراحًا إلى «الرئاسي» لحل مشكلة سعر الصرف
ليبيا
ضبط تشكيل عصابي من طلاب بكلية الطبّ في بنغازي
ليبيا
تلقى مئات العروض.. قصة ليبي حمل لافتة طلبًا لوظيفة في ساحة ببريطانيا
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل نفق المداولات والمناقشات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ناسا» تؤكد وجود جليد على سطح القمر