بوتين يبرر حضوره لحفل زفاف وزيرة خارجية النمسا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 09:31 مساء

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عن زيارته إلى النمسا لحضور زواج وزيرة خارجيتها كارين كنايسل القريبة من اليمين المتطرف والتي أثارت إنتقادات حادة لدى المعارضة والصحافة النمسويتين.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي عقده في سوتشي جنوب غرب روسيا مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو «الزيارة كانت خاصة جدا».

ووصل بوتين الى مكان الاحتفال السبت الماضي في قرية غامليتز في جنوب شرق النمسا برفقة مجموعة من الراقصين الكوزاك.

واعتبرت المعارضة النمسوية أن دعوة بوتين هذه تعيد النظر بالطابع الحيادي الذي تشتهر به الدبلوماسية النمسوية، مع العلم أن النمسا تتسلم حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وفي شريط فيديو عرض على موقع التلفزيون الروسي الرسمي تبدو وزيرة الخارجية النمسوية وهي تنحني بشكل مبالغ فيه أمام بوتين في ختام رقصة لها معه.

وأضاف بوتين «رغم الاحتفال تمكنا من التحادث مع وزيرة الخارجية والمستشار النمسوي سباستيان كورتز».

وتابع «إن النمسا تلعب دورا إيجابيا جدا ليس فقط بالنسبة الى علاقاتنا الثنائية بل ايضا في مجال بناء حوار بين روسيا والاتحاد الاوروبي».

وقال بوتين ايضا «قريبا ستتسلم فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي. نأمل بأن نتمكن خلال تلك الفترة من القيام بشيء إيجابي لاستعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا وأوروبا».

وكان المستشار النمسوي شكل في ديسمبر الماضي إئتلافا مع حزب الحرية اليميني المتطرف، والذي تربطه شراكة مع حزب روسيا الموحدة برئاسة بوتين.

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