بوتين: لقائي مع ترامب كان مفيدًا ونتائجه لم تكن متوقعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن القمة التي عقدها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في هلسنكي الشهر الماضي كانت مفيدة.

وردًا عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس الفنلندي، قال بوتين: «بالنسبة للقائنا مع الرئيس ترامب، فأنا أقيّمه بشكل إيجابي، وأعتقد أنه كان مفيدًا. لم يتوقع أحد أنه خلال محادثة مدتها ساعتان، يمكننا حل جميع القضايا، التي اعتبرت مثيرة للجدل».

وأضاف: «الرئيس ترامب طرح موقفه من هذه القضايا. وأنا طرحت موقفي. لكن تبادل وجهات النظر والحوار المباشر دائمًا مفيد جدًا».

واعتبر بوتين أن العقوبات الأميركية الجديدة هي إجراءات غير مجدية وعديمة المعنى. وقال: «فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه الإجراءات غير مثمرة ولا معنى لها، خاصة فيما يتعلق ببلد مثل روسيا».

يأتي حديث الرئيس بوتين عقب إعلان مساعد وزير الخارجية الأميركي، ويس ميتشل، أثناء جلسة استماع في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، أن محادثات يوليو بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي، لم تكن عميقة في المضمون.