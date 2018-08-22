المقاتلة الإيرانية الجديدة «كوثر» تحت نيران الخبراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 05:12 مساء

شكك خبراء عسكريون في المقاتلة الإيرانية الجديدة «كوثر» التي كشفت عنها طهران مؤخرًا باعتبارها أول طائرة منتجة محليًا وتتميز بتكنولوجيا فريدة من نوعها.

ونقلت جريدة «ذا تايمز» البريطانية، في تقرير يوم الثلاثاء، عن الخبراء قولهم إن هذه المقاتلة هي ليست سوى مقاتلات أميركية من نوع «إف-5» اشترتها إيران من الولايات المتحدة الأميركية خلال عهد الشاه وقامت الجمهورية الإسلامية بإجراء تعديلات طفيفة عليها وتغيير لونها الخارجي، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

واعتبر البعض الآخر أن هذه المقاتلة هي من طراز قديم يعود لخمسينات القرن الماضي وهي من الجيل الأول، وبالتالي ستكون غير قادرة على مجابهة القوة الجوية الأميركية.

وقال مدير الطيران بشركة «Jane's» للاستشارات الدفاعية، إن المقاتلة الإيرانية شبيهة بطائرة من نوع «أف-5» المزودة بمقعدين وهي من إنتاج شركة Northrop الأميركية، مضيفًا: «البنية الأساسية وتصميم قمرة القيادة يبدوان شبيهين بطائرة F-5F. واشترت إيران 68 من طائرات F-5 تلك قبل ثورة 1979».

وكان الشاه اشترى في العام 1965 سربًا من هذه المقاتلات، وبعدها اشترت إيران طائرات «F-5F Tiger» في العام 1974.

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