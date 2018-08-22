المرصد الأميركي: زلزال فنزويلا كان بقوة 7 درجات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 11:23 صباحا

قال المرصد الجيولوجي الأميركي إن زلزالًا بقوة 7 درجات ضرب ولاية سوكري الفنزويلية التي تقع شمال شرقي البلاد.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد كان معهد الزلازل الفنزويلي سجل وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات تسبب بحالة من الذعر، لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار.

ووقع الزلزال بعد الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتحدد مركزه على بعد نحو 400 كيلومتر شرقي العاصمة كراكاس.

وكان الزلزال الذي استمر لثوان معدودة سبّب حالة ذعر في كراكاس، وخاصة بين الذين يقطنون الأبنية المرتفعة، التي جرى إخلاؤها خوفًا من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات.

وقال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكنه لا توجد تقارير عن وقوع ضحايا.

وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين سكان منطقة كراكاس التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص. ودعا ريفيرول المواطنين إلى التهدئة من روعهم، مشيرًا إلى أنه جرى تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.

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