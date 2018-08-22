بولتون: العقوبات الأميركية على إيران تحدث صدى أقوى من المتوقع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 10:44 صباحا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى استمرار نشاط إيران الإقليمي الذي تعارضه واشنطن.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعادت فرض عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي الدولي الذي أُبرم عام 2015.

وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» قال بولتون: «دعني أكون واضحًا، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران».

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