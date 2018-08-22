بولتون من إسرائيل: روسيا «عالقة» في سوريا.. وعلى إيران الانسحاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أغسطس 2018, 08:49 صباحا

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن روسيا «عالقة» في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفًا ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.

وأضاف بولتون في مقابلة مع وكالة «رويترز» خلال زيارته لإسرائيل أن الاتصالات الأميركية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب، لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.

ونفى المسؤول الأميركي خلال المقابلة مناقشة احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وقال: «سمعت اقتراح الفكرة لكن لا يوجد نقاش يدور حولها ولا قرار داخل الحكومة الأمبركية، ومن الواضح أننا نفهم قول إسرائيل إنها ضمت هضبة الجولان، ونحن نتفهم موقفهم، لكن لا تغير في الموقف الأميركي حاليا».

واستولت إسرائيل على معظم أراضي مرتفعات الجولان إبان حرب عام 1967، وأعلن الكنيست الإسرائيلي عام 1981 المنطقة التي يسيطر عليها جزءا من إسرائيل، إلا أن مجلس الأمن الدولي اعتبر هذا القرار باطلا، ووصف المنطقة بالمحتلة.

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