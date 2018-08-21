روسيا تحدد موعد تسليم صواريخ «S-400»الدفاعية لتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 04:32 مساء
معرض لصواريخ S-400 الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت روسيا، الثلاثاء، موعد تسليم تركيا منظومة الدفاع الصاروخي «S-400»، التي أبدت الولايات المتحدة قلقها تجاهها أكثر من مرة واعتبرتها تهديدًا للأسلحة الأميركية الصنع.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية المصدرة السلاح قولها، إن روسيا ستبدأ في تسليم صواريخ «S-400» الدفاعية المتقدمة إلى تركيا في العام 2019. وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤولين في الشركة، أنها ستتحول إلى استخدام العملات المحلية في الاتفاقات المبرمة مع الشركاء التجاريين الأجانب بدلاً عن استخدام الدولار الأميركي.

وأبدت الولايات المتحدة قلقها من اعتزام تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، نشر صواريخ«S-400» الروسية الصنع، واعتبرت أنها تشكل خطرًا على عدد من الأسلحة الأميركية الصنع المستخدمة في تركيا بما فيها طائرات إف-35.

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