المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى

اليمن

احتفل أكثر من 1.7 مليار مسلم حول العالم الثلاثاء، بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى الملايين منهم صلاة العيد في الجوامع والساحات.

ورغم اختلاف الثقافات والعادات، تشابهت مظاهر الاحتفال بالعيد حول العالم، فامتلأت المساجد بالمصلين المكبرين، وقام أغلب القادرين بشراء أضحية للاستفادة من لحمها وتوزيع جزء منها على الفقراء.

في الحج

وبدأ نحو 2.4 مليون حاج مسلم منذ فجر الثلاثاء أول أيام عيد الاضحى، رمي جمرة العقبة الكبرى في منى رمزًا لرفض غواية الشيطان، وفقًا لـ«فرانس برس».

وكذلك الحجاج يتولى قسم منهم ذبح الأضاحي في مكة ومنى، بينما يقوم قسم آخر بشراء وصل بقيمة نحو مئة دولار يخصص لشراء أضحية يوزع لحمها لاحقًا على الفقراء.

وترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بابنه إسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكَّل اختبارًا لدرجة إيمانه، ثم استبداله في اللحظة الأخيرة بكبش يذبح بديلاً عنه بعد نجاح إبراهيم في الاختبار.

قرغيزستان

ألبانيا

مالي

موسكو

ليبيا

مالي

فلسطين

سلطنة عمان

سورية

الأردن