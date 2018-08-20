مقتل خمسة أشخاص في فيضان في منطقة كالابريا الإيطالية

فيضان في إحدى المدن الإيطالية. (أرشيفية: الإنترنت)

قتل خمسة من ممارسي هواية المشي بعد فيضان جدول جبلي فجأة في منطقة كالابريا الإيطالية، بحسب ما أوردت أجهزة الطوارئ المحلية الإثنين.

وصرحت وحدة الحماية المدنية المحلية «نستطيع أن نؤكد مقتل خمسة أشخاص بحسب الشرطة في الموقع». وطبقًا للإعلام المحلي فإن القتلى الخمسة كانوا ضمن مجموعة من نحو 15 شخصًا كانوا يسيرون إلى جانب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني، وقد تم إنقاذ نحو عشرة منهم.

وتجري عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها مروحية للعثور على مفقودين محتملين. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المتنزه عند فيضان الجدول. وفي وقت سابق من الإثنين شهد هذا الجزء من المنطقة هطول أمطار غزيرة لساعات رافقتها رياح قوية. إلا أن هذه الأحوال الجوية هدأت لاحقًا.