بدء محاكمة منفذ الهجوم بسيارة أمام البرلمان البريطاني

عربة للشرطة يعتقد ان بداخلها صالح خاطر منفذ عملية الدهس قرب البرلمان البريطاني. (فرانس برس)

مثُل المهاجم الذي دهس عددًا من الأشخاص بسيارته أمام البرلمان البريطاني أمام المحكمة، الإثنين، حيث وجهت إليه تهمة محاولة القتل.



ووجهت لصالح خاطر وهو بريطاني من أصل سوداني، تهمة دهس عدد من الدراجين ثم ضباط شرطة يوم الثلاثاء الماضي. ومثُل أمام محكمة وستمنستر في لندن الإثنين، حيث أمرت القاضية إيما اربوثنوت، بحبسه عقب جلسة استمرت سبع دقائق، وفق «فرانس برس».

ووجهت إلى الرجل البالغ من العمر 29 عامًا تهمتين تتعلقان بمحاولة قتل أشخاص من المارة وقتل ضباط شرطة. ولم يدفع ببراءته الإثنين كما لم يقر بذنبه. وسيمثل خاطر أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن في 31 أغسطس. وأكد خاطر الذي كان يرتدي قميصًا قطنيًا رمادي اللون وسروالاً أبيض، اسمه وتاريخ ولادته وجنسيته وعنوانه في برمنغهام بوسط انجلترا.

وقال المدعي صامويل ماين إن خاطر «قاد سيارته بسرعة نحو مجموعة من الدراجين» وبعد أن دهسهم «انحرف بالسيارة في الطريق المفتوح وصولاً إلى منحدر متجهًا نحو ضباط شرطة» كانوا يحرسون مبنى البرلمان. وقام بفعلته بعد «فترة استطلاع قصيرة ولكن مكثفة»، بحسب المدعي.

وقال ماين إن المحققين أجروا تحقيقات مكثفة وتوصلوا إلى «عدم وجود أدلة» على وقوع حادث أو عطل ميكانيكي أو مشكلة طبية أو اضطراب أو نية للانتحار أو أزمة ما في ظروف خاطر الشخصية. وقال المدعي إن الحادثة «هجوم متعمد ومنسق». وأضاف ماين أن اختيار الموقع ومحاولة قتل ضباط شرطة يدلان على أن «المتهم سعى للتعبير عن موقف سياسي». وبالتالي يتعامل المدعون مع القضية «بصفتها متعلقة بالإرهاب»، بحسب ما قاله ماين للقاضية اربوثنوت.

وموقع الهجوم قريب من مكان هجوم آخر حصل في مارس العام الماضي عندما قام البريطاني خالد مسعود البالغ من العمر 25 عامًا بدهس مارة مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن يطعن شرطيًا حتى الموت.