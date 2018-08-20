ظريف: الولايات المتحدة «مريضة بإدمان فرض العقوبات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 06:09 مساء
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. (فرانس برس)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع محطة «سي ان ان» إن الولايات المتحدة «مريضة بإدمان فرض العقوبات».

وقال ظريف في تصريح للمحطة الأميركية الأحد «أعتقد ان هناك مرضاً في الولايات المتحدة هو الإدمان على العقوبات»، وفق «فرانس برس». وأضاف «حتى خلال إدارة أوباما، ركزت الولايات المتحدة أكثر على إبقاء العقوبات التي لم ترفعها بدلاً من تنفيذ التزاماتها بموجب العقوبات التي رفعتها».

وهذه أول مقابلة يجريها ظريف مع وسيلة إعلام غربية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي الموقع في 2015 وإعادة واشنطن فرض العقوبات على إيران دخل القسم الأول منها حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ظريف «شعرنا أن الولايات المتحدة تعلمت أنه على الأقل فيما يتعلق بإيران، فإن العقوبات تؤدي إلى صعوبات اقتصادية ولكنها لا تعطي النتائج السياسية التي كانوا يتوخونها». وأضاف «كنت اعتقد أن الأميركيين تعلموا الدرس. لكنني للأسف كنت على خطأ». وكان ظريف من المهندسين الرئيسيين للاتفاق الذي وقع في فيينا في صيف 2015 بين طهران والدول الكبرى.

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