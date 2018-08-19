بولتون يلمح إلى تدخل أربع دول في الانتخابات التشريعية الأميركية

مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون. (فرانس برس)

اتهمت إدارة دونالد ترامب الصين بالتدخل في الانتخابات الأميركية، في وقت يصعد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية في 2016 مع روسيا.

وكتب ترامب السبت على «تويتر» «جميع هؤلاء الأغبياء الذين يركزون على روسيا ينبغي عليهم أن يبدؤوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين»، بحسب «فرانس برس». لكن هذه التغريدة مرت مرور الكرام وسط سلسلة تغريدات ندد فيها ترامب بـ«الرقابة» التي تمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن شبكة «إيه بي سي» سألت مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون عن الموضوع، الأحد، فأجاب «يمكنني بالتأكيد أن أقول لكم إنه تهديد كافٍ لأمن الولايات المتحدة القومي، تدخل الصين وتدخل إيران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه». وأضاف «إنها في الواقع خمس دول».

لكن بولتون لم يدل برد واضح حين طلب منه الخوض في تفاصيل تدخل تلك الدول وخصوصًا الصين في الانتخابات الأميركية. وقال «لا أستطيع الخوض في (تفاصيل) ما رأيته أو لا. ولكن يمكنني القول إنه بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية في 2018، فإن هذه الدول الأربع تثير قلقنا أكثر من سواها».

ومنذ بداية الشهر، كثف ترامب هجماته على التحقيق الذي يترأسه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال تدخل موسكو في الحملة التي أوصلته إلى البيت الأبيض، حتى إنه طلب من وزير العدل إنهاء التحقيق.