كبير مستشاري ترامب يزور إسرائيل لبحث ملفات سورية وإيران وغزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أغسطس 2018, 01:32 مساء
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون (ا ف ب)

وصل مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون إسرائيل، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لبحث ملفات سورية وإيران وقطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال بولتون، في تغريدة على «تويتر» الأحد: «أتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء نتانياهو وغيره من المسؤولين اعتبارًا من اليوم لمناقشة المخاوف الثنائية وسلسلة من المسائل المرتبطة بالأمن القومي».

وسيزور بولتون، في إطار جولته كذلك أوكرانيا وجنيف، حيث سيجتمع بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف.

ويأتي اجتماع جنيف لمتابعة قمة يوليو المثيرة للجدل التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، وفق البيت الأبيض.

ولم يتم نشر الكثير من التفاصيل المرتبطة بجدول بولتون أو أجندته للمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين. وسيعقد بولتون اجتماعه مع نتانياهو صباح الإثنين. وقال مسؤول في السفارة الأميركية إن المحادثات مع نتانياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ستشمل «ملفات أمنية إقليمية».

وتتشاطر إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القلق بشأن إيران وتدخلها في سورية، حيث تدعم طهران، إلى جانب موسكو، الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعهد نتانياهو بمنع إيران من ترسيخ تواجدها العسكري في سورية، حيث اتُّهمت إسرائيل بتنفيذ سلسلة ضربات أسفرت عن مقتل عناصر إيرانيين. وأيدت إسرائيل كذلك قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى العظمى في 2015 وإعادته فرض العقوبات على طهران.

وأجرى نتانياهو سلسلة محادثات مؤخرًا مع بوتين تناولت الوجود الإيراني في سورية وضغط على موسكو لضمان بقاء القوات الإيرانية وحلفائها على غرار «حزب الله» بعيدة عن مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

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