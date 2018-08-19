زلزال بقوة 6.3 درجات يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية

جندي إندونيسي (يمين) ومسؤول يحاولان تهدئة مخاوف المواطنين بعيد وقوع الزلزال (ا ف ب)

ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات، الأحد، جزيرة لومبوك الإندونيسية، بعد أسبوعين من هزة أرضية تسببت بسقوط أكثر من 460 قتيلاً، على ما أعلن المعهد الجيولوجي الأميركي.

وحدد مركز الزلزال بجنوب غرب مدينة بيلانتينغ على عمق 7 كلم وقال سكان من شرق الجزيرة إنهم شعروا بالهزة.

وقال أغوس سليم أحد السكان، لوكالة «فرانس برس»: «كنت أقود لتسليم مساعدات إلى الذين تم إجلاؤهم، حين أخذت أعمدة الكهرباء تترنح، فأدركت أنه زلزال». وأضاف: «أخذ الناس يهرعون ويصرخون في الشوارع».

ووفق ما أوردت «فرانس برس»، كذلك أحس بالهزة سكان ماتارام كبرى مدن الجزيرة، وجزيرة بالي السياحية المجاورة.

وفي 5 أغسطس، أتى زلزال بقوة 6.9 درجات على آلاف المساكن والمباني في لومبوك. وتقع إندونيسيا، الأرخبيل الذي يضم 17 ألف جزيرة، على «حزام النار» في المحيط الهادىء، المنطقة التي تشهد نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا قويًا.

وتضرب زلازل كثيرة هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، لكن معظمها غير خطيرة.