مقتل 4 مزارعين في هجوم لـ«بوكو حرام» شمال نيجيريا

قتل عناصر من جماعة «بوكو حرام» أربعة مزارعين في إحدى ضواحي مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلن السبت لوكالة «فرانس برس» قيادي في ميليشيا موالية للسلطات وأحد الناجين.

والجمعة هاجم نحو 10 من عناصر «بوكو حرام» على متن دراجات نارية حقولاً زراعية قرب قرية علي غوشي، على بعد ستة كيلومترات من مايدوغوري، حيث قطعوا أعناق أربعة مزارعين.

ويأتي الاعتداء ضد المزارعين في وقت يصعّد عناصر «بوكو حرام» هجماتهم ضد الجيش النيجيري، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال إبراهيم ليمان القيادي في ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام: «نؤكد حتى الآن مقتل أربعة أشخاص في الهجوم الذي وقع قرابة الظهر».

وتابع ليمان: «عندما أتى إرهابيو بوكو حرام، هرب المزارعون لكن المسلحين قبضوا على أربعة وقاموا بذبحهم».

وقال شعيب بوكا، أحد المزارعين الذين تمكنوا من الفرار، إن إرهابيو بوكو حرام لم يطلقوا النار تفاديًا لاستدراج قوات الأمن.

وأضاف بوكا: «كنا بالعشرات نعتني بمحاصيلنا عندما أتى إرهابيو بوكو حرام على دراجات نارية، فهربنا جميعًا في مختلف الاتجاهات».

وأضاف المتحدث قئلاً: «عندما عدنا في وقت متأخر بعد أن غادر المسلحون عثرنا على أربعة من رجالنا مذبوحين»، مشيرًا إلى أن « إرهابيو بوكو حرام قتلوا كبير وجهاء المنطقة البالغ من العمر 75 عامًا».

ومنذ 2009 أدى التمرد الذي تقوده «بوكو حرام سعيًا لإقامة دولة إسلامية في نيجيريا إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 2.6 مليون وتسبب بأزمة إنسانية كبرى في منطقة بحيرة تشاد».

والمهجَّرون بغالبيتهم مزارعون كانوا يعتاشون من محاصيلهم، لكن أعمال العنف حرمتهم من حقولهم وباتوا يعتمدون على المساعدات الغذائية.

والجمعة أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أنها قدمت مساعدة طارئة بعد وفاة 33 طفلاً خلال أسبوعين بسبب سوء التغذية والإسهال والملاريا في مخيم باما للمهجَّرين شمال شرق نيجيريا.

وضرب النزاع المستمر منذ نحو عشر سنوات الزراعة في المنطقة بسبب عدم قدرة المزارعين المحليين على زراعة أراضيهم أو جمع المحاصيل، فضلاً عن مهاجمة عناصر بوكو حرام لمخازن الحبوب.

وأُجبر مزارعون على معاودة العمل في حقولهم في مناطق تمكن فيها الجيش من إرساء سلام نسبي من أجل المساعدة على تخفيف وطأة النقص الحاد في المواد الغذائية.

وتستهدف بوكو حرام الحطابين والفلاحين وتتهمهم بأنهم جواسيس لمصلحة الجيش والميليشيا الموالية للسلطات النيجيرية.