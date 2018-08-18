إقالة رئيس حكومة روسيا البيضاء وعدد من الوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 03:45 مساء
ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء (رويترز)

قال المكتب الإعلامي للرئاسة في روسيا البيضاء، اليوم السبت، إن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أقال رئيس الحكومة وعددًا من كبار الوزراء، في أكبر تعديل حكومي تشهده البلاد منذ عام 2014.

وذكرت وكالة «رويترز»، أن هذا التعديل يأتي بعد أيام من توجيه لوكاشينكو اللوم لقادة الحكومة في عدم الكفاءة. ويحكم لوكاشينكو روسيا البيضاء على الطريقة السوفيتية منذ عام 1994.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة، في بيان، إن لوكاشينكو عين رئيس بنك التنمية سيرجي روماس رئيسًا جديدًا للوزراء. وسيحل روماس محل أندريه كوبياكوف الذي تولى منصب رئيس الوزراء منذ 2014.

وعُين لوكاشينكو أيضًا أربعة نواب جدد لرئيس الوزراء، إضافة إلى وزراء جدد للاقتصاد والاتصالات والصناعة، من بين مناصب أخرى.

وأصغى الرئيس البالغ من العمر 63 عامًا السمع إلى بعض دعوات الغرب لإبداء مزيد من التساهل مع المعارضة السياسية، لكن معارضيه يقولون إن حريتهم في ممارسة النشاط السياسي مازالت محدودة جدًا.

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