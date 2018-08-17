ميركل تتوقع «محادثات صعبة» مع بوتين حول سورية وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 10:08 مساء

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة إنها تتوقع محادثات صعبة حول سورية وأوكرانيا خصوصًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنتظر وصوله السبت إلى ألمانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي الجمعة في برلين بمناسبة زيارة رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش «سيكون هناك جدل، وبالتأكيد، ستكون هناك أيضًا نقاط يمكننا التفكير في كيفية دفعها قدماً وتحسين التعاون الثنائي أوالدولي».

وأضافت: «عدد المشاكل التي تقلقنا، من أوكرانيا إلى سورية مرورًا بمسألة التعاون، بما في ذلك التعاون الاقتصادي، كبير جدًا بحيث يبرر أن نكون في حوار دائم».

وأوضحت أنه لا ينتظر التوصل إلى «نتيجة محددة» في اجتماع السبت، حيث فرنسا وألمانيا هما عرابا عملية السلام في أوكرانيا التي تبدو اليوم في طريق مسدود.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم انفصاليي الشرق الأوكراني عسكريًا، إلا أنها تنفي ذلك.

وتضطلع برلين من جهة أخرى بدور ثانوي في التحالف الذي يتدخل في سورية ضد تنظيم «داعش»، لكنها تقيم علاقات وثيقة مع فاعلين في المنطقة مثل تركيا أو أكراد العراق. وتستضيف أيضًا مئات آلاف اللاجئين السوريين.

وطرحت ميركل الجمعة مجدداً احتمال عقد قمة حول سورية في تركيا مع بوتين والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان.

وقالت «يتعين إعداد ذلك بشكل جيد. لذا، ليس ثمة موعدًا محددًا»، وقد ذكرت تركيا أنها حددت السابع من سبتمبر موعدًا للقمة.

وتباحثت المستشارة مع ماكرون الجمعة وأكد الجانبان ضرورة دعم «عملية سلام سياسية شاملة» في سوريا من أجل التوصل إلى «سلام دائم في المنطقة».

ومن المقرر أن تلتقي ميركل وبوتين السبت في قصر ميزبرغ، وهو مقر للحكومة الألمانية يبعد 70 كلم شمال برلين في الريف، وليس من المقرر صدور أي بيان رسمي بعد اللقاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك