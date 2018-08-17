عقوبات أميركية على ضباط بورميين في قضية «التطهير العرقي» للروهينغا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 04:53 مساء

فرضت حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أربعة ضباط ووحدتين عسكريتين من بورما لاتهامهم بارتكاب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» و«التطهير العرقي» بحق أقلية الروهينغا.

ونقلت وكالة «فرنس برس» تصريحات مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر الذي أعلن عن العقوبات.

وقال «ماندلكر» إن «قوات الأمن البورمية شنت حملات عنيفة ضد مجتمعات إثـنية في وضع الأقلية في بورما بما في ذلك التطهير العرقي والمذابح والاعتداءات الجنسية والقتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دور العرض السينمائي في بنغازي.. مشاهد من «فيلم حزين»
ثقافة وفن
الكاف يطهر نفسه من «فساد» حياتو
رياضة عالمية
«المركزي» يكشف عن الخيار الأقرب لتعديل سعر الصرف
ليبيا
أهالي سبها يحيّون طقوس «التزوليقة»
ليبيا
في العدد 143: المادة (6) تنقل قانون الاستفتاء إلى التحصين و5 شخصيات تتحدث عن ...
ليبيا
«بروفايل» البيرق صهر إردوغان واحد من أكبر النافذين في تركيا
دولى
وفاة «ملكة السول» المغنية أريثا فرانكلين
ثقافة وفن
في الذكرى الثانية لوفاة الفنان حسن دهميش «الساطور»
ليبيا
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فلسطيني يصنع قارب صيد من عبوات بلاستيك