«بلومبرغ»: ترامب أخبر بوتين أنه يتوقع عدم تدخل روسيا في انتخابات 2018

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمتهما في هلسنكي يوليو الماضي إنه يتوقع عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية هذا العام، مضيفًا أن الرئيسين اتفقــا على وجوب انسحاب إيران من سورية.



ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن المسؤول قوله إن ترامب أخبر نظيره الروسي أثناء اجتماع مغلق جمعهما في هلسنكي أنه يتوقع عدم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركي المزمعة نهاية هذا العام.

وتشهد الولايات المتحدة تحقيقًا مع مسؤولين مقربين من ترامب، بعدما توصلت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن التدخل الروسي كان السبب في ترجيح كفة ترامب في الانتخبارات الرئاسية في العام 2016 مقابل هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي، وذلك عن طريق هجمات إلكترونية وأخبار كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين اتفقا خلال قمتهما على أنه ينبغي أن تخرج إيران من سورية، مشيرًا إلى أن القمة هيمن عليها إلى حد كبير المناقشات المتعلقة بالأزمة السورية ودور إيران في الصراع السوري.

غير أن القيادة الروسية قالت إن انسحاب إيران من سورية سيكون أمرًا صعبًا، وفقًا للمسؤول.

وتابع أن الزعيمين ناقشا كذلك الحملة ضد تنظيم «داعش» والصراع بشأن مرتفعات الجولان والوضع الإنساني في سورية التي عانت على مدار أعوام من الحرب الأهلية.

وأشار المسؤول إلى أن ترامب أطلع كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشاره لشؤون الأمن القومي جون بولتون، ووزير خارجيته مايك بومبيو، والسفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان، لمدة 15 دقيقة على مجريات الاجتماع مباشرةً بعد لقائه المنفرد ببوتين.

لكن الاجتماع لم يحقق الكثير في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق ملموس، ولم يوافق الجانبان على تمديد معاهدتين للحد من استخدام الأسلحة أثناء محادثاتهما، وفقًا لـ «بلومبرغ».

وذكرت الوكالة أن المفاوضين الروس سعوا إلى دفع إدارة ترامب إلى إعادة التفاوض على معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى وتجديد معاهدة ستارت الجديدة التي تحكم القدرات التسليحية للبلدين، والتي جرى التفاوض عليها أثناء فترة حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتنتهي صلاحيتها في العام 2021.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون اتفاقيتا التسليح والشأن السوري على جدول الأعمال عندما يلتقي مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون بمسؤولين روس الأسبوع المقبل في جنيفا.

وكان بوتين وترامب اتفقا أثناء قمة هلسنكي على تنظيم اجتماع يجمع كبار مسؤولي الأمن القومي بالبلدين.