إنزلاق طائرة صينية على مدرج مطار مانيلا وسط تساقط غزير للأمطار

الطائرة الصينية جاثمة على العشب قرب المدرج الرئيسي في مطار مانيلا الدولي (ا ف ب)

ذكرت السلطات الفلبينية، الجمعة، أن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الصينية «تشيامن إيرلاينز» تقل 165 شخصًا خرجت عن المدرج وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي تحت أمطار غزيرة، موضحةً أنه تم إجلاء كل ركابها سالمين.

وصرح المدير العام للمطار إيد مونريل، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»، بأن الطائرة كانت تقل 157 مسافرًا وطاقمًا من ثمانية أفراد. وقد هبطت خلال محاولتها الثانية قبل أن تنزلق على العشب وتفقد محركها الأيسر.

وأضاف أن أربعة أشخاص أصيبوا «بخدوش سطحية» أثناء إجلائهم من طائرة البوينغ 737-800 التي وصلت إلى العاصمة الفلبينية من تشيامن بجنوب شرق الصين.

وصرح مونريل: «بفضل الله تمكن كل الركاب من الخروج سالمين»، مشيرًا إلى أن التحقيقات في أسباب الحادث جارية.

ومن جهتها، قال الناطق باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية إريك أبولونيو، لوكالة «فرانس برس»، إن الحادثة حصلت خلال تساقط المطر بغزارة.

وطائرة البوينغ 737 التابعة لخطوط «تشيامن» الجوية كانت لا تزال جاثمة قرب نهاية المدرج الرئيسي في المطار بعد ساعات على الحادثة التي حصلت في وقت متأخر الخميس.

وتعرض جناحا الطائرة ومحركاتها لأضرار بالغة وفق وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، التي ذكرت أيضًا أن الطائرة حلّقت حول المطار لمدة ساعة قبل أن تبدأ محاولتها الأولى للهبوط.

وأدت الحادثة إلى إغلاق جزئي للمطار الرئيسي في الفلبين.

وأغلقت سلطات المطار المدرج الرئيسي حتى الساعة 16:00 (08:00 ت غ)، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات أو تأخيرها أو تحويلها لمطارات أخرى.

وقال أبولونيو إن المدرج المخصص للطائرات الصغيرة استمر في العمل، مضيفًا أن الحادثة تسببت بتأخير آلاف المسافرين وبينهم الكثير من السياح.