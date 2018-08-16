العراق يعدم 6 محكومين أُدينوا بتهم الإرهاب

وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلال عملية إعدام عراقيين مدانين بالإرهاب. (أرشيفية: الإنترنت)

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام خلال الأسبوع الجاري بحق ستة متطرفين أُدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب، بحسب بيان لوزارة العدل الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان «تم تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذا الأسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت إدانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي».

وأضافت أن «التنفيذ جاء بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وورود المراسيم الجمهورية الخاصة بأحكامهم بعد توقيعها من رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الإجراءات الأصولية لتنفيذ هذه الأحكام وحسب القانون».

وبحسب مسؤول في وزارة العدل، فإن قضايا هؤلاء تتعلق بالإرهاب وصدرت بحقهم أحكام وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر طبي في مدينة الناصرية حيث السجن الذي تنفذ فيه أحكام الإعدام إن بين المدانين سوري الجنسية .

وكانت السلطات نفذت في يونيو الماضي حكم الإعدام بحق 13 جهاديًا مدانًا، بناءً على أوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقضت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحق أكثر من 300 من المتطرفين الأجانب، غالبيتهم نساء من تركيا وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

وجرى تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بحق 11 شخصًا على الأقل في العراق في 2017 و31 في 2018.

ورغم إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء إلى أن مسلحين إسلاميين متطرفين ما زالوا قابعين على طول الحدود السهلة الاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.