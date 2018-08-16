ماكرون والسيسي يشددان على «ضرورة نزع فتيل التصعيد» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 08:05 مساء
الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أكتوبر 2017. (أرشيفية: الإنترنت)

شدد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي الخميس «على ضرورة الإسراع في نزع فتيل التصعيد وتأمين دعم إنساني في غزة»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأورد الأليزيه أن ماكرون «أشاد بالجهود المصرية للمُضي قدمًا في المصالحة بين الفلسطينيين وضمان هدنة في غزة وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين».

ومنذ يوليو، شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تبادلًا لإطلاق النار، كان الأعنف الخميس الماضي عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة غارات جوية على مواقع إطلاق صواريخ وقذائف هاون أطلقتها حركة حماس والمجموعات العسكرية من غزة، والتزم الطرفان عودة التهدئة إثر وساطة مصر ومسؤولين في الأمم المتحدة.

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