مصدر دبلوماسي: تركيا اعتقلت مواطنًا ألمانيًا

أفراد من الشرطة التركية. (أرشيفية.رويترز)

قال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية، يوم الخميس، إن الشرطة التركية اعتقلت مواطنا ألمانيا، وذكرت شبكة (إيه آر دي) الإعلامية الألمانية أن الرجل متهم بـ«الدعاية الإرهابية» بعد انتقاده الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة «رويترز»: «نحن على علم بالقضية. ستبادر السفارة في أنقرة بتقديم المساعدة القنصلية».

واعتقلت تركيا عددًا من المواطنين الألمان والأميركيين على مدار الأشهر الماضية مما أثار أزمة دبلوماسية مع البلدين العضوين مع أنقرة في حلف شمال الأطلسي.

واحتدم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة على مدار الأسابيع الماضية على خلفية اعتقال أنقرة قسًا أميركيًا منذ العام 2016. وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة كرد فعل، مما تسبب في تهاوي الليرة التركية.