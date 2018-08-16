قاضٍ يأمر بمواصلة محاكمة المتهمتين بقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 11:16 صباحا
المتهمتان بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي لدى مغادرتهما المحكمة في كوالالمبور. (رويترز)

أمر قاضٍ ماليزي، يوم الخميس، بمواصلة محاكمة امرأتين متهمتين بقتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وطلب منهما تقديم مرافعاتهما.

وذكرت وكالة «رويترز» أن القاضي عزمي عريفين قبل مرافعة الادعاء، الذي قال إن المرأتين تسببتا في مقتل كيم جونغ نام بنية مشتركة مع أربعة أشخاص آخرين ما زالوا طلقاء.

وقال: «لذا يجب أن أطلب منهما تقديم دفاعهما بشأن هذه الاتهامات».

وتواجه الإندونيسية ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونج حكمًا بالإعدام في حالة إدانتهما بتهمة قتل كيم جونغ نام بتلطيخ وجهه بمادة «في.إكس» الكيماوية السامة، التي تحظرها الأمم المتحدة، في مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير العام الماضي.

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