بوتين في النمسا لحضور زفاف ابنة الطيار الخاص لملك الأردن الراحل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (سبوتنيك)

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العاصمة النمساوية فيينا السبت المقبل أثناء توجهه إلى ألمانيا في زيارة رسمية للقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية فإن زيارة الرئيس الروسي إلى النمسا تأتي تلبية لدعوة تلقاها في يونيو الماضي أثناء زيارته فيينا من وزيرة خارجيتها كارين كنيز، لحضور زفافها.

وتتزوج كارين كنيز البالغة من العمر 53 عامًا رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر البالغ من العمر 54 عامًا. ومايلينغر ليس الزوج الأول لكنيز.

ووفقًا لجريدة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية فكارين كنيز هي ابنة الطيار الخاص لملك الأردن حسين بن طلال. وقضت كارين كنيز سنوات طفولتها في الأردن وفق إفادة.

وانتسبت كارين كنيز إلى وزارة الخارجية النمساوية في العام 1990.