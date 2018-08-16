الصين تعتزم إرسال مفاوض إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين. (فرانس برس)

تعتزم الصين إرسال مفاوض رفيع إلى الولايات المتحدة أواخر شهر أغسطس لاستئناف المحادثات التجارية، وفق ما أفادت وزارة التجارة الصينية الخميس، وهو سيكون أول لقاء علني منذ أسابيع حول الأزمة التجارية المتصاعدة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن نائب الوزير الصيني، وانغ شووين، سوف يلتقي المسؤول الأميركي الرفيع في وزارة الخزانة الأميركية ديفيد مالباس بدعوة من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان: «يؤكد الجانب الصيني أنه يعارض ممارسات الأحادية والحمائية التجارية ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة». متابعًا: «الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة».

وعقد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، في يونيو الماضي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني، لو هي، في بكين، بحسب «فرانس برس».

لكن المحادثات فشلت بتخفيف التوتر، مع فرض الولايات المتحدة رسومًا على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار في بداية يوليو، مما استدعى ردًا انتقاميًا من الصين على بضائع بقيمة مماثلة على قاعدة الدولار مقابل الدولار.

ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 أغسطس ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليارًا، وأخرى أميركية بالقيمة نفسها.