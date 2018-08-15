ترامب يثير عاصفة انتقادات لوصفه مستشارة سابقة للبيت الأبيض بـ«الكلبة»

دونالد ترامب وأماروسا نيومان.



أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة من الانتقادات لنعته المستشارة السابقة للبيت الأبيض، أوماروسا نيومان، بأنها «كلبة»، وذلك في الوقت الذي اتخذت حملته الانتخابية إجراء قانونيًا ضدها، بعد أن صعَّد الاثنان الخلاف العلني الدائر بينهما.

وجاء الخلاف المتفاقم بين الجانبين في الوقت الذي أصدرت فيه نيومان، وهي متسابقة سابقة في برنامج «أبرانتيس»، برنامج تلفزيون الواقع، المزيد من التسجيلات التي سجلتها أثناء عملها معه، وهي تروج لكتابها الذي تصف فيه عامها في البيت الأبيض، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأقيلت نيومان من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر الماضي.

وقال ترامب في تغريدة في إشارة إلى نيومان: «عندما تمنح مختلة دنيئة دائمة البكاء فرصة، وتمنحها عملًا في البيت الأبيض، أعتقد أن الأمور لم تسر على ما يرام. لقد أحسن الجنرال (جون) كيلي صنعًا بفصل هذه الكلبة».

وفي كتابها تتهم نيومان ترامب بالإدلاء بتصريحات مسيئة للأميركيين المنحدرين من أصول أفريقية والفليبينيين وغيرهم من الأقليات، إضافة إلى إبداء أعراض «كثرة النسيان والإحباط».

وكتبت نيومان في كتابها «تدهوره العقلي لا يمكن إنكاره».وعندما سُئلت سارة ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض عما إذا كانت مندهشة من العداوة التي تبديها نيومان لترامب، قالت إنها تشعر بخيبة الأمل بما وصفته بأنه مزاعم تخدم بها مساعدة سابقة مصالحها الشخصية.

وأصدرت نيومان أخيرًا تسجيلًا لإقالة كيلي لها واتصالاً من ترامب يقول فيه إنه لم يكن يعلم بإقالتها.

وفي تطور آخر، قال مسؤول في حملة ترامب الانتخابية، التي تستعد للتنافس على دورة رئاسية ثانية العام 2020، إن الحملة رفعت دعوى ضد نيومان لخرقها اتفاقًا للسرية العام 2016. وعندما سُئلت نيومان عن الأمر، أجابت أنها تعتقد أنها لم تخرق الاتفاق.

ودان منتقدون تغريدة ترامب لما وصفوه بأنه نبرة عنصرية ومحقرة للمرأة.

وقالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، فريدريكا ويلسون: «رئيس الولايات المتحدة يصف امرأة ملونة بأنها كلبة؟ كيف يجرؤ على وصف أي شخص بأنه كلب».

ووصف السيناتور جيف فليك، وهو منتقد دائم لترامب، لغة الرئيس بأنها «غير لائقة»، وقال في تغريدة يشير فيها إلى تغريدة ترامب إن الجمهوريين «يجب ألا يكونوا راضين» عن مثل هذه اللغة.