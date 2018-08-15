مصدر: المعتقل لدى بريطانيا في حادث البرلمان من أصل سوداني

أفراد شرطة في محيط البرلمان البريطاني بعد حادث اصطدام خارج المبنى. (رويترز)

قال مصدر أمني أوروبي، يوم الأربعاء، إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية يوم الثلاثاء للاشتباه بأنه تعمد استهداف المشاة خارج البرلمان البريطاني يدعى صالح خاطر، وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني ولم يكن معروفًا لدى وكالات المخابرات.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عامًا بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصدم بها حاجزًا خارج البرلمان.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر الأمني قوله إنه «لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملًا إرهابيًا لكن الدافع لم يعرف بعد». ولم تورد الشرطة مزيدًا من التفاصيل عن هوية الرجل.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من المارة بجروح.

وكان تسجيل نشر عبر «تويتر» أظهر محاصرة الشرطيين السيارة الفضية اللون بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.