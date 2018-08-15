بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لعقد لقاء في «موعد قريب»

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في موعد قريب.

وكان بوتين دعا كيم جونغ أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إلى المنتدى الاقتصادي للشرق، المنعقد في الفترة بين 11 إلى 13 سبتمبر في فلاديفوستوك. ولم يعرف ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيلبي الدعوة.

وفي رسالة موجهة إلى كيم في اليوم الوطني للتحرير، الذي يحيي فيه الشمال ذكرى انتهاء الوجود الاستعماري الياباني في 1945، كرر الرئيس الروسي اقتراحه عقد القمة، وفق «فرانس برس».

وقال بوتين في الرسالة، التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية: «أؤكد أنني مستعد للقائكم في موعد قريب لمناقشة القضايا العاجلة المرتبطة بالعلاقات الثنائية والمسائل المهمة في المنطقة». ولا تتضمن الرسالة أي موعد.

وعبَّر بوتين في رسالته عن الأمل في تطوير التعاون المتبادل، وخصوصًا إنجاز المشروع الثلاثي الذي يشمل سول أيضًا.

وذكرت الوكالة أن كيم وجه رسالة إلى الرئيس الروسي شدد فيها على أن «الجذور المتينة للعلاقات الثنائية بينهما تعود إلى نضالهما المشترك ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية».