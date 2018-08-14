محكمة تركية تأمر بالإفراج عن جنديين يونانيين محتجزين منذ 5 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 07:16 مساء

أمرت محكمة تركية، الثلاثاء، بالإفراج عن جنديين يونانيين جرى اعتقالهما على الحدود في مارس الماضي، بانتظار المحاكمة، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

واعتقل الجنديان بعد عبور الحدود ودخولهما «منطقة عسكرية محظورة» عن غير قصد، حسب قولهما. ويتهمهما القضاء التركي بـ«محاولة التجسس»، ما يثير مزيدًا من التوتر في العلاقات مع أثينا.

وأوقفت السلطات التركية، في 2 مارس الماضي، جنديين يونانيين، وجرى وضعهما رهن الاعتقال، بعدما دخلا الأراضي التركية أثناء قيامهما بدورية قرب الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء التركية، أن الجنديين مثلا في مارس الماضي، أمام محكمة قررت حجزهما بتهمة «محاولة التجسس العسكري ودخول منطقة عسكرية محظورة».

وجرى اعتقال العسكريين، شمال نهر إفروس الذي يفصل بين البلدين، وأوضح الناطق باسم هيئة الأركان اليونانية، نيكولاوس فانيوس، لوكالة «فرانس برس» في مارس الماضي، أن أحوال الطقس «كانت سيئة، وضل العسكريان اللذان كانا مسلحين طريقهما».

وأوضح أن العسكريين بحالة جيدة، مؤكدًا «لم تحصل معركة وهما حاليًّا في أدرنة المدينة الحدودية في شمال تركيا»، وأضاف: «وزارة الخارجية اليونانية تعمل على إعادتهما».

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